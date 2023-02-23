МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В четверг юань торгуется против крепнущего доллара США около минимума за семь недель, под давлением ожиданий агрессивного ужесточения политики ФРС. ФРС США считает целесообразным дальнейшее повышение ставки

Руководители центрального банка США отмечали, что сдерживание неприемлемо высокой инфляции будет "ключевым фактором" определения пика процентных ставок. Это следует из протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

Как и ожидали трейдеры, перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на максимуме с 4 января 6,9028 против 6,8759 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 6,8950, а на момент написания статьи торговалась по 6,8860.

"Если пара доллар/континентальный юань в четверг прорвет психологически важный уровень 6,9, она нацелится на ключевое сопротивление 6,95", — сказал трейдер одного из китайских банков, добавив, что, по мнению некоторых его коллег, скоро пара может испытать на прочность уровень 7.

По словам некоторых аналитиков, прорыв уровня 7 может спровоцировать ожидания дальнейшего ослабления юаня и создать риск оттока капиталов из Китая.

Рынки ждут сигналов с ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое определит ключевые цели на этот года, а также экономических данных за январь-февраль, по которым они оценят состояние экономики. ФРС видит серьезные риски от затягивания решения по потолку госдолга США

Обобщенные данные за первые два месяца года, включая отчет по внешней торговле, выйдут в марте. Данные обобщаются для сглаживания воздействия празднования Нового Года по лунному календарю.

"Оптимистичная оценка работы китайской экономики после отмены карантинных мер, похоже, становится более сдержанной, в то время как инвесторы ждут данных за первые два месяца года и решений сессии парламента в марте", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По словам аналитиков, с учетом намерений центрального банка и его попыток опровергнуть предположения о скором ужесточении политики резкий рост доходности краткосрочных облигаций Китая в ответ на быструю отмену карантинных мер, возможно, был преждевременным.

"Мы ожидаем еще одного понижения ставок и одного понижения норм резервирования капиталов банками (RRR)", — написали аналитики JPMorgan клиентам. Понижение ставок, которого можно ожидать в апреле, может быть обосновано низкой инфляцией и, вероятно, слабостью роста ВВП в 1-м квартале, добавили в банке.

В последний раз Народный банк Китая понизил процентные ставки и RRR в декабре.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 104,413. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,8904.