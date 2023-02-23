МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несколько растёт в четверг днем перед выходом статистики, в том числе о ВВП США за прошлый квартал, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы преимущественно растут

По состоянию на 13.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,0595 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0601 доллара, курс доллара к иене растёт до 134,91 иены со 134,90 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,02%, до 104,61 пункта.

Аналитики полагают, что ВВП США, по новой оценке, в прошлом квартале показал рост на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что соответствует и первоначальной оценке.

Также позже в четверг выйдет статистика о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 февраля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 6 тысяч — до 200 тысяч заявок.

Инвесторы в то же время оценивают данные об инфляции в зоне евро, где годовой рост потребительских цен по итогам января замедлился до 8,6% (по итогам прошлого года было 9,2%). Предварительная оценка при этом предполагала замедление до 8,5%.