МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несколько растёт теми же темпами, что и ранее в четверг, таким образом выход статистики, в том числе о ВВП США за прошлый квартал, слабо влияет на валютный рынок, следует из данных торгов. Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару снижается до 1,0597 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0601 доллара, курс доллара к иене растёт до 134,91 иены со 134,90 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 104,45 пункта.

Трейдеры оценивали данные об инфляции в еврозоне, где годовой рост потребительских цен по итогам января замедлился до 8,6% с 9,2% по итогам прошлого года. Предварительная оценка при этом предполагала замедление до 8,5%.

Макростатистика в самих США оказалась разнонаправленной и в целом также не изменила картины на валютном рынке. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 февраля снизилось до 192 тысяч при прогнозе в 200 тысяч. В то же время минторг США понизил оценку роста ВВП страны в прошлом квартале до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,9%.

Рынки обращают внимание и на данные протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе говорится, что регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки из-за высокого уровня инфляции.