МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы перешел к символическому снижению к доллару, дешевеет к евро и продолжает расти к юаню, американская валюта поднимается до 75,03 рубля, европейская — до 79,71 рубля, китайская снижается до10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск рос на 3 копейки — до 75,03 рубля, курс евро — на 31 копейку — до 79,71 рубля, курс юаня снижался на 3 копейки, до 10,87 рубля.

На старте торгов рубль рос к доллару на 23 копейки и на 1 копейку к юаню.