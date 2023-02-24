МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы перешел к символическому снижению к доллару, дешевеет к евро и продолжает расти к юаню, американская валюта поднимается до 75,03 рубля, европейская — до 79,71 рубля, китайская снижается до10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск рос на 3 копейки — до 75,03 рубля, курс евро — на 31 копейку — до 79,71 рубля, курс юаня снижался на 3 копейки, до 10,87 рубля.
На старте торгов рубль рос к доллару на 23 копейки и на 1 копейку к юаню.
https://1prime.ru/Forex/20230224/839897061.html
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