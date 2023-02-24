МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу упал против доллара США до минимумов за семь недель, и, судя по всему, речь идет о падении по итогам пятой недели подряд, так как инвесторов встревожили признаки эскалации напряженности в отношениях между Китаем и США. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Как сообщили в четверг два представителя американских властей, США собираются увеличить количество своих военнослужащих, принимающих участие в обучении тайваньских вооруженных сил. Все это происходит на фоне повышенной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Последние несколько лет двухсторонние отношения являются одним из главных факторов, воздействующих на валютный рынок, и трейдеры отметили, что такое развитие событий ухудшило отношение инвесторов к юаню.

"Пессимизм инвесторов немного усилился", — сказал трейдер одного из китайских банков. В Китае объяснили, почему Америка "прикинулась жертвой" России

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8942 юаня за доллар против 6,9028 в четверг.

Пара доллар США/континентальный юань начала день на уровне 6,9139, а на определенном этапе достигла 6,9220, самого высокого уровня с 3 января. В середине дня пара торговалась по 6,9183. Если она завершит пятницу на этом уровне, то по итогам недели юань потеряет против доллара 0,75%.

По словам нескольких трейдеров, после того как пара прорвала ключевой уровень 6,9, ее ближайшее сопротивление находится на 6,95. Они также отметили, что инвесторы быстро переключат внимание на выходящий в пятницу индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США. Ожидается, что данные укажут на замедление годового темпа инфляции в январе.

В последнее время сильные данные по американской экономике и сигналы руководителей ФРС о склонности к жесткой политике поддерживают доллар и оказывают давление на другие валюты, включая юань.

Аналитики также ожидают некоторого улучшения данных по производственному сектору Китая, которые будут опубликованы 1 марта. Россия открывает второй фронт для борьбы с долларом

"Февральский индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Китая станет ключевым дайвером финансовых рынков, — сказано в аналитической записке ANZ. — Мы прогнозируем, что индекс составит 50,5 благодаря отмене карантинных мер и росту производства после праздника".

В ANZ не ожидают смягчения политики Народного банка Китая в краткосрочной перспективе.

Участники рынка также будут следить за назначением нового управляющего центрального банка Китая. Источники Reuters сообщили, что на этот пост может быть назначен профессиональный банкир, глава государственного финансового конгломерата Чжу Хэсинь.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 104,548. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9282.