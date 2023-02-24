МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль на основной валютной сессии продолжает дешеветь к доллару и евро, хотя отошел от утренних минимумов, и продолжает дорожать к юаню: американская валюта торгуется по 75,15 рубля, европейская – по 79,55 рубля, китайская — по 10,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.50 мск растет на 15 копеек, до 75,15 рубля, курс евро – также на 15 копеек — до 79,55 рубля; курс юаня снижается на 5 копеек, до 10,85 рубля.

На старте торгов доллар умеренно дешевел, затем его курс перешел к росту и поднимался до 75,55 рубля, но затем откатился вниз. А курс евро в начале торгов подскакивал до 80,74 рубля на низколиквидном рынке. Все это были максимумы с конца апреля

"В пятницу утром курс USD/RUB поднялся на максимум с 25 апреля. Спрос на доллары увеличился, а их предложение еще больше сократилось. Помимо основных факторов ослабления рубля (недостаток долларовой ликвидности), нельзя исключать спекулятивную составляющую. Иностранные новостные агентства сообщили о рисках снижения экспорта нефти из России в марте. Однако рынок углеводородного сырья на эту новость не отреагировал, котировки Brent остаются вблизи 83 долларов за баррель", — комментирует Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.