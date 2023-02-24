МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение, курс доллара подскочил выше 76 рублей, впервые с 22 апреля, евро торгуется в районе 80,45 рубля, юань — на отметке 10,96 рубля, после новостей о новых международных санкциях, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск растет на 1 рубль, до 76 рублей, а минутами ранее он поднимался до 76,05 рубля.

Курс евро в то же время подскакивает на 1,05 рубля, до 80,45 рубля, курс юаня — на 6 копеек, до 10,96 рубля. Курс евро на утренних торгах дорастал до 80,74 рубля, но затем скорректировался вниз. Курс юаня в первой половине торгового дня снижался.

Великобритания в пятницу расширила санкции против четырех российских банков, в частности, "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства.

Кроме того, затем американский Белый Дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семерки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.