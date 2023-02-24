МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другими основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как позднее в пятницу ожидается ряд макроэкономических данных, которые могут повлиять на валютный рынок, следует из данных торгов. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 22 апреля

По состоянию на 14.45 мск курс евро к доллару снижается до 1,0576 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0595 доллара, курс доллара к иене растет до 135,39 иены со 134,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,2%, до 104,81 пункта.

Позднее в пятницу ожидается публикация ряда макроэкономических данных в США.

Так, согласно прогнозам аналитиков, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в феврале вырос до 66,4 пункта с 64,9 пункта в январе, а доходы американского населения в прошлом месяце выросли на 1% по сравнению с декабрем, в то время как расходы увеличились на 1,3%.

Также будут обнародованы данные о продажах домов в январе. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США выросли до 620 тысяч с 616 тысяч в декабре.