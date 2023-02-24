МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Британский фунт в пятницу торгуется без значительных изменений, получая небольшую поддержку со стороны данных, указавших на улучшение настроений потребителей в Великобритании. И все же фунт нацелен завершить месяц с потерями, впервые с сентября прошлого года. Великобритания планирует снизить инфляцию в два раза в 2023 году

Потребители Великобритании в феврале более оптимистично оценивали собственные финансы и перспективы экономики, но их настроения оставались намного более мрачными, чем до пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу исследовательской компанией GfK.

Пара фунт/доллар США торговалась без изменений, по 1,20165. С начала февраля фунт потерял уже 2,4%, и этот месяц может быть первым, который британская валюта завершит в минусе, с сентября прошлого года, когда фунт подешевел почти на 4%, достигнув рекордного минимума.

Пара евро/британский фунт также торговалась без значительных изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, по 0,8817.

Благодаря общему ослаблению иены пара британский фунт/японская иена выросла на 0,5%, до 162,62. Новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что было бы уместно сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику, и это оказало давление на японскую валюту.

Улучшение потребительских настроений не всегда влечет за собой увеличение их расходов. Согласно опубликованным в четверг данным Конфедерации британской промышленности, розничные продажи в Великобритании в феврале показали нулевой рост.

Между тем цены на энергоносители наконец отступают от достигнутых в прошлом году высот, а экономика Великобритании выглядит лучше, чем ожидалось всего несколько недель назад. Об этом свидетельствуют вышедшие на этой неделе индексы менеджеров по снабжению (PMI), указавшие на неожиданное оживление деловой активности в Великобритании в начале февраля.

"После сильных индексов PMI во вторник, вышедшие в пятницу индексы потребительского доверия GFK еще больше укрепили оптимизм относительно перспектив экономики Великобритании, — говорит Крис Тернер, стратег-аналитик ING. — Потребительское доверие вернулось на уровень, которого не наблюдалось с прошлого апреля".

"В конечном итоге это усложнит жизни Банку Англии, который стремится ослабить совокупный спрос, чтобы замедлить инфляцию", — отмечает он.

Снижение фунта в феврале было связано в основном с представлением инвесторов о том, что Федеральная резервная система еще далека от завершения повышений процентных ставок, что в этом месяце придало доллару США самый сильный импульс роста с сентября, а не со слабостью британской экономики.

"Что касается фунта, мы думаем, что этот год будет в большей степени определяться исключением из котировок плохих новостей, и в меньшей — включением в них новостей хороших, но 2024 год выглядит для нас более многообещающим", — говорит Михалис Русакис, стратег-аналитик BofA.

Ожидается, что процентные ставки Банка Англии достигнут пика в августе на уровне около 4,6%. Сейчас они составляют 4,00%. Котировки денежных рынков свидетельствуют о том, что трейдеры прогнозируют снижение ставок до уровня около 4,5% к концу этого года.

Процентные ставки ФРС, по мнению рынка, достигнут пика в июле на уровне 5,35% против нынешнего уровня 4,75%. Вероятность снижения ставок американского центрального банка до конца этого года оценивается как незначительная.