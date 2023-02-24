МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля за прошедшую несколько укороченную рабочую неделю снизился и к доллару, и к юаню, и к евро: американская валюта поднялась в цене к закрытию пятницы до 76,13 рубля, китайская – до 10,97 рубля, европейская – до 80,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется перед публикацией макроэкономических данных

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов в пятницу вырос на 1,13 рубля, до 76,13 рубля, юаня — на 6 копеек, до 10,97 рубля, евро — на 98 копеек, до 80,38 рубля.

В итоге за всю неделю курс доллара вырос на 1,84 рубля, юаня – на 21 копейку, евро – на 1,08 рубля.