МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению и к доллару, и к юаню, и к евро после роста на старте торгов: американская валюта торгуется в районе 76,4 рубля, китайская – по 10,98 рубля, европейская – по 80,50 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в пятницу снизился, а рубль ослаб

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 26 копеек, до 76,39 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,98 рубля, евро – на 12 копеек, до 80,50 рубля.

На старте торгов курс доллара снижался на 3 копейки, юаня – на 2 копейки, а евро терял более 60 копеек.