МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вернулся к росту против доллара, юаня и евро и прибавляет более 0,5%: американская валюта опустилась в район 75,6 рубля, китайская – ниже 10,9 рубля, европейская торгуется под отметкой в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар в начале марта

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.04 мск снижается на 51 копейку, до 75,62 рубля, юаня — на 9 копеек, до 10,88 рубля, евро – на 52 копейки, до 79,86 рубля.

Рубль начал торги на позитивной ноте, однако затем перешел к снижению: в первый час торгов доллар максимально поднимался до 76,49 рубля, юань – до 10,98 рубля, а евро подскакивал до 80,7 рубля. Однако отечественной валюте удалось вернуться в "зеленую зону": по итогу первого часа торгов рубль растет к эти инвалютам более чем на 0,6%.