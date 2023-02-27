МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром слабо меняется по отношению к евро, следует из данных торгов. Курс рубля вернулся к росту против доллара

По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару снижается до 1,0544 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0546 доллара. Минутами ранее курс евро к доллару столь же незначительно рос. В то же время курс доллара к иене опускается до 136,34 иены со 136,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 105,22 пункта.

В пятницу доллар укрепился к евро на 0,5%, индекс доллара вырос на 0,6%. Укрепление американской валюты связано с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставит ставки высокими на более продолжительный срок.

Показатель инфляции "продемонстрировал, что экономика США начала год на слишком сильном подъеме, что усиливает необходимость ужесточения политики ФРС в ближайшие месяцы", считает аналитик банковской группы National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

По данным CME Group, 72,3% аналитиков закладывают новое повышение ставки ФРС в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% ожидают увеличение уже на 50 базисных пунктов.