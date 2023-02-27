МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В понедельник юань опустился до двухмесячного минимума против доллара США, находясь под давлением расхождения перспектив китайской и американской экономик, а также ожиданий агрессивного ужесточения политики ФРС. Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар в начале марта

Экономика Китая начала восстанавливаться после пандемии, а ряд сильных экономических данных США предвещает продолжительный период действия жесткой политики ФРС, что оказывает доллару сильную поддержку.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединной курс доллара к юаню на уровне 6,9572 против 6,8942 на предыдущей сессии. Фиксинг понедельника стал самыми высоким с 30 декабря, а его повышение от уровня предыдущей сессии — самым существенным с мая, что поддержало доллар.

На континентальном рынке пара открылась на 6,9590, а на момент написания статьи выросла до максимума с 29 декабря 6,9734.

По словам трейдеров, теперь пара нацелена на психологически важный уровень 7, и риск прорыва этого уровня может вызвать ожидания дальнейшего ослабления юаня и оттока капиталов из Китая.

В краткосрочной перспективе направление пары будет определять динамика доллара, причем напряженность отношений между США и Китаем обусловит высокую волатильность", — сказал аналитик MUFG Bank Линь Ли.

В среду выйдут данные по производственному сектору Китая за февраль, в которые подадут новые сигналы о темпах восстановления экономики после пандемии. Доллар и юань выросли к рублю

Вместе с тем трейдеры будут следить за начинающейся 5 марта сессией Всекитайского собрания народных представителей, которая определит основные цели экономики на этот год.

"Мы ожидаем, что сессия установит целевой уровень роста ВВП в районе 5% и определит поддерживающие рост макроэкономические меры, — сказал аналитик UBS Ван Тао. — Внимание будет сосредоточено на восстановлении доверия, инновациях и опоре на собственные силы в цепях поставок".

Ван также ожидает понижения норм резервирования капиталов банками (RRR). Ставка по кредитам для первоклассных заемщиков может быть понижена лишь незначительно, (LPR), сказал он, исключив понижение ключевой ставки центрального банка.

В ежеквартальном докладе Народного банка Китая по денежно-кредитной политике сказано, что банк сосредоточит внимание на поддержке внутреннего спроса и стабилизации роста экономики.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 105,253 от уровня закрытия пятницы 105,214. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9866.