МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Куря рубля растет и к доллару, и к юаню, и к евро за счет анализа участниками рынка воздействия новых европейских санкций, удорожанию отечественной валюты также способствует налоговый период, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков. Экономист раскрыла, когда закончатся "черные дни" для рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.24 мск снижается на 53 копейки, до 75,60 рубля, юаня — на 16 копеек, до 10,80 рубля, евро – на 52 копейки, до 79,86 рубля.

Рубль начал торги на позитивной ноте, затем перешел к снижению: в первый час торгов курс доллара максимально поднимался до 76,49 рубля, юаня – до 10,98 рубля, а евро — подскакивал до 80,70 рубля. Однако отечественной валюте удалось вернуться в "зеленую" зону, и к текущему моменту курс доллара снижается к рублю на 0,68%, юаня – на 1,5%, евро – на 0,64%.

"Двадцать пятого февраля ЕС согласовал десятый пакет санкций в отношении России. Содержание последнего в целом соответствовало ранее анонсированным мерам", — отмечают Софья Донец и Андрей Мелащенко из компании "Ренессанс капитал".

"Согласно комментариям Совета ЕС, ограничения коснуться экспорта России на 1,3 миллиарда евро (менее 1% российского товарного экспорта) и импорта России из ЕС на 11,4 миллиарда евро (около 3% товарного импорта). Таким образом, мера имеет небольшой масштаб, смещенный в импорт (не увеличивает давления на торговый баланс и рубль), который дополнительно должен быть смягчен переориентацией на другие рынки", — добавляют они. Закручивать гайки: работайте, братья-регуляторы!

Аналитики Росбанка также считают, что сегодня-завтра возможности для "тактического укрепления" рубля сохраняются – прежде всего, отдавая должное наступлению крайнего срока уплаты налогов (НДПИ, НДС). "В то же время полезно держать в уме, что величина месячных выплат по НДПИ, к примеру, сейчас составляет порядка 0,5 триллиона рублей – а на пиках прошлого года (апрель 2022-го) почти достигала 1,3 триллиона рублей. Поэтому даже поддержка рубля в налоговый период обещает не ошеломлять объемами", — заключают они.