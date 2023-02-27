МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают дальнейшего ослабления курса американской валюты, следует из данных торгов и СМИ. Доллар слабо меняется к евро

По состоянию на 13.49 мск курс евро к доллару растет до 1,0564 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0546 доллара. В то же время курс доллара к иене опускается до 136,31 иены со 136,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 105,1 пункта.

"Поскольку основная часть агрессивных повышений ставок Федеральной резервной системы уже закончилась, некоторые ведущие мировые инвесторы прогнозируют, что доллар вскоре начнет многолетнюю тенденцию к ослаблению", — пишет агентство Блумберг.

По итогам февральского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых. По данным CME Group, 73% аналитиков ожидают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пункта, до 4,75-5% годовых на своем заседании в марте.