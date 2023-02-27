МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Иранский Центробанк последует примеру России, чтобы укрепить национальную валюту, сообщило издание Hamshahri. Зря Байден хвастался: в США признали, что экономика трещит по швам

Центробанк Ирана утвердил новый пакет мер по укреплению риала, который вступил в силу 21 февраля 2023 года. Во многом он созвучен с российским опытом. Теперь валютные поступления и резервы, возникающие благодаря экспортным операциям исламской республики, будут регулироваться ключевой ставкой, которую вводит ЦБ.

Такая модель показала блестящие результаты год назад в России, когда рубль после стремительного падения на фоне начала спецоперации на Украине не только вернулся к своим более ранним показателям, но и взял уверенный курс на укрепление. Он почти достиг значений, которые были еще до введения антироссийских санкций в 2014 году.

Как пояснило издание, суть этого варианта заключается в следующем: полученная от экспорта валюта должна находиться полностью под контролем Центрального банка исламской республики, а крупные экспортеры природных ресурсов и продукции, полностью основанной на добывающем секторе (нефтехимические предприятия, металлообработка, производители стали, меди и так далее), обязывались предлагать свою валютную выручку на рынках обмена валют и золота. Запад раскрыл неприятную для него правду о России

Отмечается, что если эта модель будет успешной, то вероятность падения стоимости так называемых мировых валют на рынках будет высокой и, соответственно, нацвалюта укрепится и вернется к своим прошлым показателям — это и случилось с российской финансовой системой в прошлом году.

Эксперты полагают, что перенос опыта России может увенчаться для Ирана успехом: эти две экономики похожи, так как в их основе лежит экспорт природных ресурсов и производство технологий для экспорта ресурсов.