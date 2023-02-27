МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль в понедельник уверенно растет, корректируя ослабление, преобладавшее на протяжение торгов февраля, и опираясь на пик налогового периода месяца, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Британская оппозиция предрекла дальнейшее ухудшение экономики страны

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.08 мск падал на 1,36 рубля, до 74,77 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 79,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 25 копеек, до 10,72 рубля, а объем торгов им составлял 122,2 миллиарда рублей против 47,2 миллиарда по евро и 100,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 1,8%, евро – 1,6%, юань — 2,4%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,17 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В РОСТЕ

Российская валюта в понедельник днем уверенно растет, корректируя практически непрерывное падение февраля. Так, с начала февраля доллар максимально подскакивал уже на 6,67 рубля — до максимумов с апреля прошлого года (76,49 рубля), и игрокам рынка есть, какую прибыль фиксировать.

"В данном случае также сработала старая рыночная истина "покупай ожидания и продавай новости". Юбилейный пакет санкций от Евросоюза состоялся, а американские торговые запреты на поставку дорогих смартфонов и прочей бытовой техники рубль уже не пугают", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Основную помощь российской валюте оказывали налоговые платежи. Напомним, что с переходом на единый налоговый платеж (ЕНП) основная часть налогов теперь уплачивается 28-го числа, то есть в феврале — в самом конце месяца", — говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Стоимость нефти к 17.08 мск падала на 0,3% до 82,6 доллара за баррель сорта Brent. Негативным фактором для рынка "черного золота" выступают опасения по поводу экономических перспектив в связи с ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системой США.

ПРОГНОЗЫ

Укрепление рубля может продолжиться и во вторник, в этой связи курс доллара может закрепиться ниже 75 рублей, рассчитывает Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"На пике налоговых выплат курс может закрепиться ниже уровня 75 рублей за доллар. Однако после исчерпания эффекта от налогового фактора давление на российскую валюту, вероятно, восстановится в прежнем объеме", — добавляет Кравченко из компании "Велес капитал".

Поддержка со стороны экспортеров, продающих валюту под налоги, вряд ли сильно укрепит рубль, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Далее на первый план выйдут операции банков по сворачиванию (в рамках санкций) позиций, что грозит повышенной волатильностью на спотовом и срочном рынке. В более среднесрочной перспективе комбинация более "узкого" ручейка валюты за рубеж при жестком контроле над импортом – фактор в пользу рубля. Вместе с постепенной подстройкой сырьевого экспорта к санкциям это позволяет нам сохранить прогноз небольшого укрепления рубля во втором квартале (до 70-73 рублей против доллара), ожидаемый диапазон на год остается неизменным (70-80 рублей за доллар)", — говорит эксперт.