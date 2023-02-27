МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 74,6 рубля и 10,71 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на 1,5 процента за основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,53 рубля, до 74,6 рубля, юаня — на 26 копеек, до 10,71 рубля, евро упал на 1,09 рубля, до 79,29 рубля.