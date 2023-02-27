2023-02-27T19:10:39+03:00
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2023-02-27T19:10:39+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230227/839923657.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 74,6 рубля
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Рубль в понедельник вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 74,6 рубля и 10,71 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 27.02.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 74,6 рубля и 10,71 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,53 рубля, до 74,6 рубля, юаня — на 26 копеек, до 10,71 рубля, евро упал на 1,09 рубля, до 79,29 рубля.