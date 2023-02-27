МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после роста к обеим валютам по итогам прошлой недели, следует из данных торгов. СМИ: счета британцев за электричество продолжат расти

По состоянию на 19.16 мск курс евро к доллару рос до 1,0592 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0546 доллара, курс доллара к иене опускался до 136,2 иены со 136,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,49%, до 104,7 пункта.

За прошлую неделю евро подешевел к доллару на 1,4%, иена – на 1,7%. А индекс доллара за этот период увеличился на 1,3%.

Поддержку доллару оказывают ожидания рынками более "ястребиных" действий от Федрезерва США на фоне высокой инфляции, которая, как показали последние данные, замедляется меньшими, чем ожидалось, темпами.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 75% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ранее такого решения ожидали 90% опрошенных.