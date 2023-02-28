МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Россия теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира, но нужно время, дедолларизация уже идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Названа валюта, способная повернуть мировую рецессию вспять

"Думаю, теоретически Россия готова это сделать уже сейчас, но у нас не будет шанса преуспеть. Нам нужно время. Процесс дедолларизации сейчас идет", — сказал Песков в интервью "Известиям".

По его словам, эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте. "Конечно же, страны озаботились и начали постепенно прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты. У нас было очень много наработок. Пускай пока объем этих платежей очень маленький по сравнению с общим мировым долларовым оборотом, но мы видим, что все больше и больше стран переходят на расчет в национальных валютах, причем не только с нами, но и друг с другом", — добавил Песков.

Он убежден, что этот процесс уже необратим. "Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.