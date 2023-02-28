Курс рубля слабо снижается к доллару и юаню, но растет к евро
Курс рубля снижается к доллару до 74,75, к юаню - до 10,72, растет к евро - до 79,06
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается к доллару и юаню, при этом укрепляется к евро: американская валюта торгуется по 74,75 рубля, китайская – по 10,72 рубля, европейская опускается до 79,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 15 копеек — до 74,75 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,72 рубля, евро снижается на 23 копейки — до 79,06 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230228/839926562.html
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