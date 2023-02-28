МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рубль после неуверенной динамики на открытии торгов перешел к резкому росту: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля, юань торгуется немного выше 10,6 рубля, а евро – ниже 78,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля слабо снижается к доллару и юаню, но растет к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.40 мск снижается на 60 копеек — до 74 рублей (минутами ранее опускался до 73,98 рубля), юаня — на 8 копеек, до 10,63 рубля, евро — на 83 копейки, до 78,48 рубля.