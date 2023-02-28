МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром умеренно укрепляется к другим мировым валютам, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают публикацию статистики из США позднее в ходе торгов. Доллар дешевеет к евро и иене после роста на прошлой неделе

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0589 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0607 доллара, курс доллара к иене поднимался до 136,26 иены со 136,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 104,81 пункта.

Позднее во вторник будут опубликованы данные аналитической компании Conference Board о потребительском доверии в США. Аналитики полагают, что индикатор в феврале вырос до 108,5 пункта с уровня января в 107,1 пункта.

Трейдеры при этом продолжают следить за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают нового повышения ключевой ставки в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 24% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

ФРС начала цикл повышения ставки в прошлом году. Теперь инвесторы следят за темпами увеличения ставки, также оценивая возможные сроки ослабления денежно-кредитной политики. В феврале ставка была повышена на 25 базисных пунктов, в декабре — на 50 б.п., в ноябре — на 75 б.п.

Традиционно увеличение ставки поддерживает курс национальной валюты.