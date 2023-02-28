МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник демонстрирует повышенную волатильность, меняя направление движения: после резкого укрепления на утренних торгах рубль ушел в небольшой минус к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, как рубль упадет уже в марте

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.27 мск рос на 6 копеек — до 74,66 рубля, юань — на 1 копейку, до 10,72 рубля, евро — на 15 копеек, до 79,44 рубля.

На открытии рубль показывал неуверенную разнонаправленную динамику к трем иностранным валютам, но уже в течение первого часа утренних торгов перешел к резкому укреплению. В результате доллар падал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля, юань опускался к 10,61 рубля, евро – к 78,4 рубля.

Однако после старта основной сессии рубль переместился в красную зону. К текущему моменту доллар растет к рублю на 0,09%, юань – на 0,08%, евро – на 0,19%.

"Повышенная активность экспортеров будет оказывать поддержку рублю в первой половине вторника, однако к вечеру российская валюта перестанет ощущать повышенный спрос, обусловленный налоговым периодом. Также отметим, что новые санкции ЕС, изложенные в десятом пакете рестрикций, ориентированы на ограничение российского импорта. Мы пока не видим существенного влияния этих санкций на курс рубля, поскольку кардинальных изменений в сальдо торгового баланса эти новые западные ограничения не предполагают", — отмечают аналитики "Открытие Инвестиции". Санкции на укрепление рубля

Они по-прежнему считают, что в перспективе нескольких недель курс доллара к рублю будет тяготеть к торговому диапазону 70–75 рублей. Краткосрочное возвращение до 75,5 рубля вероятно, но сейчас эксперты не видят условий, чтобы курс вновь закрепился выше психологической отметки 75 рублей. Нижняя граница в паре доллар-рубль в ближайшие дни, вероятно, будет ограничена уровнями 71,5–72 рубля, полагают они.