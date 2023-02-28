МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Совет по кодификации при президенте РФ не поддержал проекты законов о введении и регулировании цифрового рубля в России, сообщил глава Совета и председатель конституционного комитета Госдумы Павел Крашенинников. Слуцкий раскрыл сроки реализации единой цифровой валюты России и Ирана

В декабре группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

"С учетом развития новых технологий, перехода к их использованию финансовых и платежных систем, сама по себе идея о цифровой форме существования национальной валюты не вызывает возражений. Однако ее реализация в законодательстве требует проработки ряда концептуальных вопросов, ответы на которые, к сожалению, в законопроектах не просматриваются", — заявил Крашенинников журналистам.

В частности, было отмечено, что авторы предлагают ввести новые термины — "оператор платформы цифрового рубля" вместо использования устоявшихся. Более того, некоторые "новые" нормы дублируют существующие в Гражданском кодексе, что "скажется на системности ГК РФ и может вызвать в дальнейшем правовую неопределенность", в связи с чем положения нельзя поддержать.

"Без четкого разграничения обязанностей оператора и участника платформы цифрового рубля, без исчерпывающего описания оснований возникновения правоотношений с их участием никакое правовое регулирование этой сферы невозможно", — подчеркнул Крашенинников.

Первый законопроект вносит изменения в ряд законов, которые определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ. Проектом предполагается, что Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними.

Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс (ГК), в том числе об отнесении цифровых рублей к безналичным денежным средствам.

При этом также устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.