МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в последний день зимы колеблется без определенной динамики перед публикацией макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в России

По состоянию на 14.31 мск курс евро к доллару растёт до 1,0614 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0607 доллара, при этом минутами ранее, напротив, он несколько снижался.

Курс доллара к иене в то же время поднимается до 136,72 иены с уровня прошлого закрытия в 136,20 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 104,65 пункта.

Инвесторы ожидают публикации данных аналитической компании Conference Board о потребительском доверии в США. Аналитики полагают, что индикатор вырос до 108,5 пункта с уровня января в 107,1 пункта.

А ранее во вторник были опубликованы данные о второй крупнейшей экономики Европы — Франции. Так, годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, на данный момент ускорилась до 6,2% с 6% месяцем ранее, в том числе только за февраль потребительские цены выросли на целых 0,9% — в январе было 0,4%.

В то же время окончательная оценка роста ВВП Франции в прошлом квартале, на символические 0,1% к кварталу ранее, была сохранена.