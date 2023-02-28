МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник умеренно снижается после ощутимого роста накануне, произошедшего на фоне продаж валюты экспортерами под пик февральских налогов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Совет по кодификации не одобрил законопроекты о цифровом рубле

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 32 копейки, до 74,92 рубля, евро — на 18 копеек, до 79,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 4 копейки, до 10,75 рубля, а объем торгов им составлял 81,5 миллиарда рублей против 42,4 миллиарда по евро и 65,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,4%, евро – на 0,2%, юань — на 0,4%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,25 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ В МИНУСЕ

Российская валюта во вторник днем умеренно слабеет после ощутимого роста в понедельник. Он, скорее всего, был связан с продажей валюты экспортерами, привлеченными высокими курсовыми уровнями, максимальными с апреля прошлого года. Санкции на укрепление рубля

"Во вторник банки проводят окончательные расчеты по крупнейшим налогам февраля. Однако на валютном рынке пик налоговых платежей уже малозаметен. Судя по всему, основная часть валюты была конвертирована участниками накануне, когда рубль продемонстрировал заметное укрепление", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 104,7 пункта – вблизи максимумов с начала января, что поддерживает давление на "рисковые" валюты.

Стоимость нефти к 16.05 мск росла на 1,9% до 83,6 доллара за баррель сорта Brent, однако российский валютный рынок игнорирует этот фактор поддержки. Позитивным фактором для рынка "черного золота" выступают ожидания роста спроса со стороны Китая после снятия коронавирусных ограничений.

ПРОГНОЗЫ

Драйверами снижения российской валюты по-прежнему являются дефицит бюджета, снизившийся баланс счета текущих операций, укрепление американской валюты на форексе, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"Также сегодня заканчивается поддержка рубля со стороны экспортеров, вследствие завершения налогового периода", — добавляет он.

Пик февральских налоговых перечислений в бюджет позволил рублю проигнорировать ужесточение санкционной риторики, однако с окончанием периода платежей давление на российскую валюту может усилиться, считает Кравченко из компании "Велес капитал".