Доллар на Мосбирже закончил февраль ростом до отметки 74,97 рубля
Доллар на Мосбирже закончил февраль ростом до отметки 74,97 рубля, юань — до 10,78 рубля
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник и за февраль упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги месяца на отметках 74,97 рубля и 10,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 37 копеек, до 74,97 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,78 рубля, евро — на 16 копеек, до 79,45 рубля.
Доллар за февраль вырос на 5,15 рубля, юань – на 43 копейки, евро – на 3,5 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230228/839937241.html
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