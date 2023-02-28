МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник и за февраль упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги месяца на отметках 74,97 рубля и 10,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 37 копеек, до 74,97 рубля, юаня — на 7 копеек, до 10,78 рубля, евро — на 16 копеек, до 79,45 рубля.

Доллар за февраль вырос на 5,15 рубля, юань – на 43 копейки, евро – на 3,5 рубля.