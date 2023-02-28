МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене после статистики о доверии потребителей в США, однако в целом американская валюта не показывает единой уверенной динамики в последние часы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.09 мск курс евро к доллару рос до 1,0611 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0607 доллара. До выхода статистики в 18.00 мск евро дорожал примерно до 1,063 доллара, а позднее постепенно растерял весь рост и в районе 18.55 переходил в минус.

Курс доллара к иене по состоянию на 19.09 мск снижался до 136,12 иены с уровня прошлого закрытия в 136,20 иены. После публикации статистики доллар постепенно замедлял рост и затем перешел к снижению.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на символические 0,01%, до 104,66 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику, опубликованную во вторник. Индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 102,9 пункта с пересмотренного показателя января в 106 пунктов. Прогнозировался рост показателя.