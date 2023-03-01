МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару, евро и юаню: американская валюта к текущему моменту поднимается до 75,15 рубля, европейская — до 79,5 рубля, китайская торгуется по 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, как рубль упадет уже в марте

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск растет на 18 копеек — до 75,15 рубля, евро — на 5 копеек — до 79,5 рубля, юаня растет на 5 копеек, до 10,83 рубля.

Рубль в парах с инвалютами с начала торгов волатилен и менял несколько раз направление динамики к доллару и евро, при этом снижался к юаню. Доллар в паре с рублем торгуется в диапазоне 74,71-75,15 рубля, евро – в пределах 78,82-79,79 рубля, юань – в районе 10,78-10,83 рубля.