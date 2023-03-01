МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс доллара не показывает единой динамики к евро и иене в среду утром, следует из данных торгов. Рынки ожидают макроэкономической статистики по Европе и США. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии в феврале

По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару рос до 1,0589 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0576 доллара, курс доллара к иене поднимался до 136,41 иены со 136,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сохранялся на уровне прошлого закрытия в 104,87 пункта.

В среду ожидается публикация статистики по Европе и США. Рынки ожидают сохранения безработицы в Германии в феврале на январском уровне в 5,5%. Позднее выйдет окончательная оценка деловой активности в еврозоне за февраль. Эксперты полагают, что индекс деловой активности PMI в промышленности сократился до 48,5 с 48,8 пункта в январе, как и предполагала предварительная оценка.

Также выйдут предварительные данные по инфляции в Германии за февраль. Предполагается, что первая оценка составит 8,5% после 8,7% в январе. В США будет обнародован индекс деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing). Ожидается, что показатель в феврале вырос до 48% с январских 47,4%.

В то же время инвесторы обратили внимание и на статистику из Японии, которая была опубликована ранее. PMI в промышленном секторе страны в феврале сократился слабее ожиданий — до 47,7 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 47,4 пункта. Значение при этом оказалось ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.