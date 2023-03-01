МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Китайский юань в среду вырос, так как сильные данные по производственной активности подтвердили оптимизм инвесторов в отношении того, что правительственные меры по стабилизации экономики начинают приносить плоды, прокладывая дорогу для сильного восстановления. Банк России назвал объем проданных юаней с расчетами 27 февраля

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы вырос в феврале до 52,6, превысив прогноз экономистов, против 50,1 в январе. Таким образом, речь идет о самых высоких темпах роста производственной активности с апреля 2012 года.

Последние данные подтверждают, что рост внутреннего спроса, который наблюдался с тех пор, как была отменена политика нулевой терпимости к COVID-19, оказался достаточно сильным.

Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, а значения ниже этого уровня — на ее спад.

"Так как китайские власти сосредоточены на том, чтобы развернуть тренд экономики в этом году, следует ожидать, что дальнейшего стимулирования и признаков восстановления, которые будут оказывать поддержку юаню", — говорят аналитики Maybank.

На спот-рынке пара доллар США/юань открылась на 6,9423, а в середине сессии торговалась по 6,9274.

Народный банк Китая до начала торгов установил срединный курс для пары доллар/юань на уровне 6,94 против 6,9519 во вторник. Допускаются колебания пары в течение дня на 2% выше или ниже срединного курса.

В среду агентство Moody's Investors Service повысило прогноз роста валового внутреннего продукта Китая в 2023 и в 2024 годах до 5,0% против 4,0% ранее, сославшись на снятие антиковидных ограничений в конце прошлого года.

Теперь все внимание будет сосредоточено на ежегодном заседании китайского парламента, которое начнется в воскресенье в Пекине. На этом конгрессе, который продлится неделю, правительство, как ожидается, представит прогнозы роста ВВП в этом году.

"Если прогноз роста в 2023 году составит около 5,5%, то инвесторы решат, что это соответствует общим ожиданиям рынка, тогда как уровень в 5% станет разочарованием", — говорит Элвин Тан, аналитик RBC Capital Markets.

В 2022 году рост ВВП второй экономики мира составил 3%. Это был один из самых низких темпов роста почти за 50 лет.

Индекс доллара США вырос до 104,952 против 104,869 на предыдущем закрытии.