МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российская валюта снижается к доллару, юаню и евро без поддержки налогового периода: американская валюта вновь закрепляется выше 75 рублей, европейская – выше 80 рублей, а китайская – выше 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Вот и дождались: весна без надежды

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск рос на 39 копеек, до 75,36 рубля, юань — на 14 копеек, до 10,92 рубля, евро — на 80 копеек, до 80,25 рубля.

"Завершился февральский налоговый период, который оказывал некоторую поддержку рублю на этой неделе. С 17 февраля рынок свопов демонстрировал признаки некоторого дефицита долларовой ликвидности, что могло отражать повышенный интерес к покупке валюты в преддверии объявления новых западных санкций", — отмечают аналитики компании "Открытие Инвестиции".

На старте торгов в первый день весны рынок валютных свопов по-прежнему сигнализировал некоторый дефицит долларовой ликвидности, также обращают внимание они. Спрос на валюту генерируют импортеры, возможно, в преддверии вступления в силу оглашенных на прошлой неделе санкций, полагают эксперты.

Аналитики напоминают, что под запрет экспорта в Россию попал широкий список товаров электроники и техники, включая погрузчики, строительные краны, электрогенераторы, снегоходы, насосы и оборудование для металлообработки.

"Мы считаем, что курс доллар — рубль будет в марте тяготеть к диапазону 71–76 рублей за доллар. Курс юань — рубль будет торговаться в диапазоне 11,2–10 рублей за юань. Курс евро-рубль должен стремиться сохранять диапазон 81–76 рублей за евро", — прогнозируют они.