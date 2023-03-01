МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс евро усилил рост к доллару в первый весенний день после выхода данных о том, что уровень безработицы в Германии не изменился с начала года, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется к евро и иене без единой динамики

По состоянию на 13.42 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0656 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0576 доллара. До выхода блока макростатистики из Германии европейская валюта укреплялась к американской чуть меньшими темпами.

Курс доллара к иене опускается в то же время до 135,71 иены со 136,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 104,36 пункта.

Безработица в Германии в феврале ожидаемо для аналитиков сохранилась на январском уровне в 5,5%. А индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе.

Позднее в среду ожидается выход еще ряда статданных. Аналитики полагают что годовая инфляция в Германии по итогам февраля, по предварительной оценке, замедлилась до 8,5% с 8,7% месяцем ранее. А ещё позднее институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что показатель в феврале увеличился до 48% с 47,4% в январе.