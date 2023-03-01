МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в первый день весны умеренно снижается по инерции в условиях сокращения продаж валюты экспортерами, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в марте

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.12 мск повышается на 7 копеек, до 75,04 рубля, юаня — на 13 копеек, до 10,91 рубля, евро — на 77 копеек, до 80,22 рубля.

Объем торгов юанем составлял 91,6 миллиарда рублей, евро — 56,3 миллиарда, долларом — 64,6 миллиарда.

Рублевая цена нефти достигла 6,23 тысячи за баррель сорта Brent.

Такая расчётная цена помогает оценить доходы госбюджета, что в свою очередь определяет параметры торговли валютой Центробанком РФ в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. А эти операции естественным образом влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ В МИНУСЕ

Российская валюта в среду днем умеренно слабеет по инерции. Продажа валюты экспортерами сократилась с завершением налогового периода февраля, что давит на курс рубля.

"Основное давление на позиции национальной валюты оказало сужение предложения на продажу долларов от экспортеров ввиду окончания основных налоговых выплат февраля", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Аналитик раскрыл, как рубль упадет уже в марте

"Рубль лишился поддержки налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на начало недели", — также говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

При этом давление на рубль поддерживается и дешевеющей нефтью. Так, ее стоимость умеренно снижается, на 0,4% для сорта Brent, до 83,2 доллара за баррель. Давление на цены "черного золота" исходит от новостей, что Казахстан планирует в марте поставить 20 тысяч тонн нефти в направлении Германии по системе нефтепроводов "Транснефти".

ПРОГНОЗЫ

В случае продолжения уверенного роста курса доллара в ходе сегодняшних торгов открывается потенциал тестирования его курсом отметки 76 рублей, считает Жильников. Вот и дождались: весна без надежды

"При этом на отметке 75 рублей располагается уровень сопротивления, ввиду чего рост доллара может носить сдержанный характер", — добавляет он.

На рынке формируется восходящий краткосрочный канал в рамках общей тенденции ослабления рубля с диапазонами 75-75,5 рубля за доллар, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Также обосновано говорить о консолидации курса юаня в границах 10,7-11 рублей. В целом, факторов для стабилизации курса рубля становится больше – сюда можно отнести благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, а также рост отгрузок "Газпрома" на европейском направлении. Тем не менее, говорить о кардинальных изменениях пока рано, и мы придерживаемся нашего прогнозного диапазона на март в 74-76 рублей за доллар", — заключает он.