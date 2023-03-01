МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс доллара по-прежнему снижается по отношению к евро и иене в среду вечером после выхода американской макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,067 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0576 доллара. До выхода статистики в 18.00 мск евро дорожал до 1,0671 доллара, затем темпы роста немного снизились. Сейчас курс вернулся к значениям до публикации данных.

Курс доллара к иене по состоянию на 18.58 мск опускался до 136,13 иены со 136,2 иены, после макростатистики доллар краткосрочно выходил в плюс к иене, но позднее вернулся к снижению. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 104,38 пункта.

Валютные трейдеры оценивают статистику по стране в среду. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7% с январских 47,4%. Индикатор прогнозировался на уровне 48%.