МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду умеренно снизился по инерции в условиях прекращения продаж валюты экспортерами в рамках февральского налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Спад российской экономики в январе замедлился до 3,2 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 18 копеек, до 75,15 рубля, юаня — вырос на 13 копеек, до 10,91 рубля, евро — на 75 копеек, до 80,2 рубля.

Объем торгов юанем составил 106 миллиардов рублей против 62,7 миллиарда по евро и 76,7 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся на 0,2%, евро – на 0,9%, юаня – на 1,2%.

Рублевая цена нефти составила около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ В МИНУСЕ

Российская валюта в среду умеренно слабела по инерции после падения вторника. Продажа валюты экспортерами сократилась с завершением налогового периода февраля, что давит на курс рубля.

"Российская валюта встречает весну умеренной слабостью, чему способствовали локально – завершение налогового периода и усиление санкционного негатива, а фундаментально – тренды на сжатие, из-за геополитических коллизий, экспорта (сокращение объема поступающей в страну валютной выручки) и в то же время — продолжение восстановления импортных потоков", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

При этом выход рынка нефти в плюс и снижение доллара на форексе не помогли рублю. Так, ее стоимость к 19.28 мск повышалась на 0,1% до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,4% до 104,4 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшей перспективе рубль может получить некоторую поддержу со стороны увеличения объема продаваемой инвалюты в рамках бюджетного правила, конкретные параметры на март будут объявлены Минфином в конце недели, отмечает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 74-76 рублей", — добавляет он.

Ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на четверг: интервалы 74,5–76 рублей, 79,5–81 рубль и 10,7–11,1 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.