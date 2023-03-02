МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару, евро и юаню: американская валюта к текущему моменту опускается до 75,11 рубля, европейская — до 79,8 рубля, китайская торгуется по 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в марте

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 4 копейки — до 75,11 рубля, евро — на 40 копеек, до 79,8 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,9 рубля.