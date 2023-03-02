МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Доллар в четверг дорожает к другим основным мировым валютам, включая евро и иену, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают статистики по Европе и США, продолжая оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Названа страна, которая решила укрепить свою валюту по российскому рецепту

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0649 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0665 доллара. Курс доллара к иене рос до 136,44 иены со 136,16 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 104,6 пункта.

Позднее в ходе торгов станут известны данные по инфляции и безработице в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция в зоне евро в феврале, по предварительной оценке, замедлилась до 8,2% с 8,6% по итогам января. А безработица, по прогнозам, в январе осталась на уровне декабря в 6,6%.

В США будут обнародованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается, что за неделю по 25 февраля число заявок выросло на 3 тысячи — до 195 тысяч.

Рынки также продолжают пристально следить за действиями ФРС США. Регулятор с прошлого года повышает ключевую ставку из-за высокой инфляции. Это усиливает риски рецессии. Инфляция показывает признаки замедления, но сильная макростатистика начала года поддерживает ожидания, что ФРС может сохранять высокие ставки более долгое время.

По данным CME Group, аналитики ожидают нового повышения ключевой ставки в марте: 69,4% — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 30,6% — уже на 50 базисных пунктов. Традиционно повышение ставки поддерживает курс национальной валюты.