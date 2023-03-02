МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в четверг пытаются продолжить ралли на фоне признаков восстановления спроса в Китае, оказавших поддержку ценам на сырьевые товары. Аналитик раскрыл, как рубль упадет уже в марте

Пара австралийский доллар/доллар США держится на отметке 0,6758, отскочив от достигнутого в ходе предыдущей сессии двухмесячного минимума 0,6695. Для продолжения роста ей необходимо преодолеть скользящую среднюю за 200 дней на уровне 0,6794.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась до 0,6253. В ходе предыдущей сессии пара восстановилась на 1,1% от минимума 0,6166. Ее сопротивление расположено около 0,6270.

Поддержку новозеландскому доллару оказывают сделки трейдеров, ведущих игру против австралийского доллара, в результате которой на предыдущей сессии пара австралийский доллар/новозеландский доллар достигла пятинедельного минимума 1,0781.

Вышедшие в среду экономические данные указали на более существенное, чем ожидалось, замедление австралийской экономики в 4-м квартале. Рост процентных ставок и высокая инфляция ударили по покупательной способности австралийцев.

Данные, вышедшие в четверг, тоже оказались негативными. Число разрешений на строительство домов в Австралии в январе сократилось на 26,7%, более чем нивелировав зафиксированный в декабре рост на 15%. Число занятых в Австралии сократилось в январе

Слабые данные подтолкнули рынок к понижению прогноза пикового уровня процентной ставки Резервного банка Австралии до около 4,10% с 4,35%.

"Восприимчивость экономики Австралии к изменению процентных ставок и ее жилищный сектор имеют особенности, — отмечает Эндрю Тайсхерст, экономист Nomura. — Мы полагаем, что повышения процентных ставок уже оказывают болезненный эффект".

"Похоже, что австралийский опыт отличается от европейского и американского, — говорит он. — Мы по-прежнему считаем, что процентная ставка РБА достигнет пика на гораздо более низком уровне, чем ключевая ставка ФРС — 4,10% против 5,50%-5,75%".

Поддержку австралийскому доллару оказывает рост цен на ключевые экспортируемые Австралией сырьевые товары, последовавший за выходом сильных индикаторов активности в производственном секторе и непроизводственной сфере Китая, укрепивших ожидания увеличения спроса.

На Китай приходится 40%-60% спроса на промышленные металлы и 65%-70% спроса на железную руду, которая является самой доходной статьей австралийского экспорта.