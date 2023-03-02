МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс американского доллара на фоне ограничений на поставки в европейские страны российской нефти, а также ситуации вокруг Украины к концу года может опуститься до отметки в 65-70 рублей, евро будет близок к нему по значениям, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов. Названа страна, которая решила укрепить свою валюту по российскому рецепту

"В ближайшее время будет тенденция к укреплению рубля и снижению курса доллара", — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, в условиях ограничений на поставки российской нефти в Европу цена на топливо будет возрастать, поскольку возможно сокращение добычи.

"Курс доллара может составлять 70 рублей и ниже, и в этом состоянии будет найден баланс, если не будет каких-то кардинальных решений в будущем", — полагает Абрамов.

Будет слабеть и евро, поскольку от ситуации вокруг Украины, антироссийских санкций в первую очередь страдает европейская экономика, добавил он.

К концу года, по мнению политика, доллар может составить 65-70 рублей, "если не произойдет чего-то радикального, не будут приняты дополнительные решения нашим ведомством".

Если же европейцы и дальше будут так же "самоотверженно губить свою экономику, доллар и евро могут сравняться в цене", сказал Абрамов.