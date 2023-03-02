МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс американского доллара на фоне ограничений на поставки в европейские страны российской нефти, а также ситуации вокруг Украины к концу года может опуститься до отметки в 65-70 рублей, евро будет близок к нему по значениям, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

Флаг посольства Исламской Республики Иран

Названа страна, которая решила укрепить свою валюту по российскому рецепту

"В ближайшее время будет тенденция к укреплению рубля и снижению курса доллара", — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, в условиях ограничений на поставки российской нефти в Европу цена на топливо будет возрастать, поскольку возможно сокращение добычи.

"Курс доллара может составлять 70 рублей и ниже, и в этом состоянии будет найден баланс, если не будет каких-то кардинальных решений в будущем", — полагает Абрамов.

Будет слабеть и евро, поскольку от ситуации вокруг Украины, антироссийских санкций в первую очередь страдает европейская экономика, добавил он.

К концу года, по мнению политика, доллар может составить 65-70 рублей, "если не произойдет чего-то радикального, не будут приняты дополнительные решения нашим ведомством".

Если же европейцы и дальше будут так же "самоотверженно губить свою экономику, доллар и евро могут сравняться в цене", сказал Абрамов.