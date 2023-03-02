МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс евро снижается чуть большими темпами по отношению к доллару в четверг днем после выхода данных о замедлении годовой инфляции в еврозоне слабыми темпами, следует из данных торгов. ЦБ обсудит с банками концепцию "специальных сообществ" весной

По состоянию на 13.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,0619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0665 доллара. До выхода данных об инфляции в еврозоне это соотношение находилось в районе 1,063.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 136,69 иены со 136,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,32%, до 104,82 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали замедления до 8,2%.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные рынка труда в еврозоне. Так, безработица в январе составила 6,7%, что соответствует пересмотренному уровню декабря. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на первоначальной отметке предшествовавшего месяца в 6,6%.