МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил, что стоит обратиться в правительство с предложением либерализации ввоза наличной иностранной валюты в Россию. Валютные ограничения в России сохранятся, заявила Набиуллина

Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал в феврале РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает вопрос повышения объема наличной иностранной валюты, который можно не декларировать при ввозе в РФ, обсуждаемым, и сам обсуждал его с различными ведомствами, но пока согласия по этому вопросу нет, все будет зависеть от позиции правительства.

"Вопрос либерализации ввоза наличной валюты, есть такое ограничение. Георгий Иванович (глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский — ред.), может, нам эту инициативу оформить и обратиться в правительство с тем, чтобы они рассмотрели?", — сказал Аксаков, выступая на встрече банкиров с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.