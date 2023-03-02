МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно снижается против доллара, стабилен к юаню и прибавляет к евро в рамках стабилизации, следует из данных Московской биржи и комментария эксперта. ЦБ против разрешения банкам не учитывать голоса иностранных акционеров

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск повышался на 35 копеек, до 75,5 рубля, юаня не менялся около 10,91 рубля, евро снижался на 26 копеек, до 79,94 рубля.

Объем торгов юанем составил 57,6 миллиарда рублей против 60,4 миллиарда по евро и 61,3 миллиарда по доллару.

Доллар повышался на 0,5%, евро снижался на 0,2%.

Рублевая цена нефти составила около 6,39 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг притормозила в ослаблении: умеренно слабеет к доллару и растет к евро.

"Судя по динамике последней недели, российская валюта пытается стабилизироваться на новых достигнутых уровнях. В целом, давление на рубль продолжается, но оно значительно ослабло. Во-первых, ушла неопределенность относительно десятого пакета санкций со стороны ЕС, во-вторых, поддержку рублю оказал ЦБ РФ, повысивший нормы резервирования по обязательствам с 1 марта, фактически ужесточил денежно-кредитную политику. Также рубль поддерживается продажами юаней Минфином РФ", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

При этом выход рынка нефти отчасти помогает рублю. Так, ее стоимость к 15.56 мск повышалась на 0,4% до 84,6 доллара за баррель сорта Brent. Рост спроса в Китае может поддержать цены на нефть, особенно во второй половине года. Увеличение спроса на сырье в Китае связано с упразднением коронавирусных ограничений в стране.

ПРОГНОЗЫ

Некоторое давление на курс рубля могли оказать новости, свидетельствующие об ухудшении геополитической обстановки вокруг Украины, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако обычно эффект от этого фактора компенсируется опасениями блокировки операций с безналичной валютой, особенно недружественных стран, что усиливает ее продажу на бирже для снижения рисков заморозки и соответственно, сдерживает ослабление рубля", — добавляет он.

В краткосрочной перспективе не исключены дальнейшие попытки стабилизировать курс российской национальной валюты вблизи текущих уровней, а в лучшем случае скорректировать рубль вверх, полагает Капустянский из УК "Первая".