МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс доллара слегка усилил рост по отношению к евро в четверг вечером после публикации статистики по американскому рынку труда, следует из данных торгов. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

По состоянию на 18.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,0602 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0665 доллара. До выхода статистики евро дешевел до 1,061 доллара.

Курс доллара к иене к 18.31 мск увеличивался до 136,69 иены со 136,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,52%, до 105,02 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 февраля, снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 190 тысяч, в то время как ожидался рост показателя.

Трейдеры в четверг также оценивают европейскую макростатистику. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась до 8,5% с 8,6% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали замедление до 8,2%. А безработица в странах валютного блока в январе составила 6,7%, что соответствует пересмотренному уровню декабря.