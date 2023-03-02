МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,32 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 17 копеек, до 75,32 рубля, юаня упал на 4 копейки, до 10,87 рубля, евро — на 75 копеек, до 79,45 рубля.