МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,32 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

" Антон Силуанов

Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 17 копеек, до 75,32 рубля, юаня упал на 4 копейки, до 10,87 рубля, евро — на 75 копеек, до 79,45 рубля.