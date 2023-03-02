2023-03-02T19:13:19+03:00
2023-03-02T19:13:19+03:00
2023-03-02T19:13:19+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230302/839960996.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 75,32 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в среду снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,32 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 02.03.2023
валюта, рынки, новости, рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230302/839960510.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,32 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 17 копеек, до 75,32 рубля, юаня упал на 4 копейки, до 10,87 рубля, евро — на 75 копеек, до 79,45 рубля.