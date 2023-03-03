МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ нарастит в марте-начале апреля продажи юаней в рамках бюджетного правила до суммы более чем 200 миллиардов рублей в эквиваленте, что окажет легкую поддержку рублю: курс доллара останется в рамках 72-75 рублей, как и большую часть февраля, считают большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Аналитик объяснил, почему доллар не будет по 200 рублей

Минфин в феврале сообщал, что с 7 февраля по 6 марта направит на продажу валюту на сумму 160,2 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 8,9 миллиарда рублей. Продаваться будут только юани. В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года.

В марте объем продажи юаней в рамках бюджетного правила увеличится до 210-250 миллиардов рублей, оценивает Денис Попов из Промсвязьбанка. Это будет связано с накопленным недобором нефтегазовых доходов с начала года на фоне сохранения повышенного дисконта на российскую нефть и незавершенного процесса адаптации поставок нефтепродуктов на экспорт, поясняет он.

"Рост объема продаж юаней на фоне умеренных объемов торгов валютой, ожидаемых в марте, может привести к повышению доли интервенций в общих валютных торгах. Это усилит влияние операций Минфина на курсообразование и может способствовать локальному укреплению рубля. Ожидаем коррекционного укрепления рубля в марте до отметок 72-73 к доллару и 10,5 против юаня", — говорит он.

Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест" ожидает продажи валюты на 215-220 миллиардов рублей, что продолжит оказывать рублю поддержку. "Однако объемы не такие большие, чтобы нивелировать влияние других более значительных валютных потоков на рынке. Поэтому краткосрочно, полагаем, рубль будет оставаться волатильным, а курс – в районе 74-75 рублей за доллар", — добавляет эксперт.

Между тем, Валерий Вайсберг из ИК "Регион" ожидает, что совокупный объем продажи валюты из ФНБ в марте окажется немного ниже значения февраля и составит порядка 150 миллиардов рублей. Существенного влияния на курс рубля эти операции не окажут, резюмирует он.