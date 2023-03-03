МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается и к доллару, и к юаню, и к евро: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 75,47 рубля, европейской — до 80 рублей, китайской — выше 10,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, почему доллар не будет по 200 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 15 копеек, до 75,47 рубля, юаня — на 3 копейки, находясь чуть выше 10,89 рубля, евро — на 55 копеек, до 80 рублей.