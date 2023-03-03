МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается и к доллару, и к юаню, и к евро: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 75,47 рубля, европейской — до 80 рублей, китайской — выше 10,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 15 копеек, до 75,47 рубля, юаня — на 3 копейки, находясь чуть выше 10,89 рубля, евро — на 55 копеек, до 80 рублей.
https://1prime.ru/Forex/20230303/839962118.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.