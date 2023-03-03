МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу утром несколько опускается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как ожидается выход данных о снижении деловой активности в США, в частности, европейская валюта торгуется уже дороже 1,06 доллара, следует из данных торгов. Курс доллара поднимается до 75,47 рубля

По состоянию на 7.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,0606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0596 доллара, курс доллара к иене опускается до 136,69 иены со 136,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 104,88 пункта.

Позднее в пятницу будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). В феврале, как ожидается, он снизился до 54,5% с январских 55,2%.

Также на курс американской валюты влияют ожидания очередного увеличения учётной ставки в США. Цикл её повышений Федеральной резервной системой (ФРС) начался в прошлом году в рамках борьбы с инфляцией.

Рост потребительских цен показывает признаки замедления, но показатель остается заметно выше целевого уровня. Трейдеры оценивают, какими темпами будет повышаться ставка дальше и когда ФРС может завершить цикл повышений.

По данным CME Group, 72,3% аналитиков ожидают нового повышения ставки в марте — вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% ожидают увеличения уже на 0,5 п.п.